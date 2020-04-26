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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.

До 11 мая приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.

С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу закрыты для международных пассажирских перевозок.

До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.

По состоянию на 26 апреля в Украине зафиксировали 8 617 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 492 человека.

Из них 209 летальных случаев, а 840 пациентов выздоровели.

Читайте: Карантин в Украине продлили до 11 мая 2020

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11:21 - 26 апреля

На Закарпатье — 43 случая коронавируса за сутки, что является антирекордом.

В целом в области уже 329 больных, из которых 76 — медицинские работники и 15 — дети.

7 человек с Covid-19 умерли и 30 выздоровели.

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Х
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11:14 - 26 апреля

В Черновицком СИЗО произошел бунт из-за прибытия в учреждение подследственного с коронавирусом.

— Некоторые заключенные в ночь на 25 апреля закрылись в камерах, препятствуя персоналу учреждения выполнять свои обязанности, чем выразили свое возмущение. В акте нарушения режима приняли участие заключенные трех камер (трое из которых совершили членовредительство, им оказана медицинская помощь), — говорится в сообщении Черновицкого следственного изолятора

Сейчас состояние оперативной обстановки в Черновицком СИЗО стабильное.

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Х
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10:29 - 26 апреля

Сотрудник Хмельницкой АЭС заболел коронавирусом. На станции провели дезинфекцию, а всех контактных лиц отправили на самоизоляцию, им планируют провести тесты.

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Х
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10:27 - 26 апреля

За последние сутки больше всего инфицированных корнавирусом зафиксировано в Днепропетровской, Закарпатской и Тернопольской областях, сообщил на брифинге минист здравоохранения Максим Степанов.

– Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Днепропетровской области — 52, Закарпатской — 43 и Тернопольской — 42, — уточнил он.

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09:24 - 26 апреля
За сутки Covid-19 заболели 492 человека

По состоянию на 26 апреля в Украине зафиксировали 8 617 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 492 человека.

Из них 209 летальных случаев, а 840 пациентов выздоровели.

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Х
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08:59 - 26 апреля

По состоянию на утро 26 апреля во Львовской области подтвержден еще 31 случай инфицирования коронавирусом.

В целом за сутки лабораторные центры во Львове провели 258 ПЦР-тестов.

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08:28 - 26 апреля

В Житомирской области подтвердили 11 новых случаев заболевания коронавирусом.

Сейчас в регионе уже 348 зарегистрированных диагнозов Covid-19.

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Х
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07:49 - 26 апреля

В Мариуполе по состоянию на вечер 25 апреля зафиксировали 22 новых случая заболевания коронавирусом.

По данным городского совета, из них – 20 из круга контактов пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, еще два – у больных пневмонией.

В городе уже 37 больных коронавирусом, 6 пациентов уже выздоровели.

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22:00 - 25 апреля

По состоянию на вечер 25 апреля в Ровенской области подтверждено 24 новых случая заболевания Covid 19.

Возраст больных от 17 до 61 года.

Таким образом в области зарегистрировано 508 случаев заболевания Covid-19. 45 человек уже выздоровели.

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21:31 - 25 апреля

В городе Подольск Одесской области, закрытом из-за значительного распространения Covid-19, количество инфицированных медиков увеличилось на 32 человека — заболели медики районной больницы.

Об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый, пишет УНИАН.

По состоянию на 19.30 в городе зафиксировано 88 подтвержденных случаев заболевания.

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