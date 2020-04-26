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Апрель, 26 в 8:58
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса
введен 12 марта.
До 11 мая
приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.
Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок
.
С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу закрыты для международных пассажирских перевозок.
До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.
Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.
С 6 апреля в стране были
введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.
По состоянию на 26 апреля в Украине зафиксировали
8 617 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 492 человека.
Из них 209 летальных случаев, а 840 пациентов выздоровели.
Читайте: Карантин в Украине продлили до 11 мая 2020
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11:21
-
26 апреля
На Закарпатье — 43 случая коронавируса за сутки, что является антирекордом.
В целом в области уже 329 больных, из которых 76 — медицинские работники и 15 — дети.
7 человек с Covid-19 умерли и 30 выздоровели.
11:14
-
26 апреля
В Черновицком СИЗО произошел бунт из-за прибытия в учреждение подследственного с коронавирусом.
— Некоторые заключенные в ночь на 25 апреля закрылись в камерах, препятствуя персоналу учреждения выполнять свои обязанности, чем выразили свое возмущение. В акте нарушения режима приняли участие заключенные трех камер (трое из которых совершили членовредительство, им оказана медицинская помощь), — говорится в сообщении Черновицкого следственного изолятора
Сейчас состояние оперативной обстановки в Черновицком СИЗО стабильное.
10:29
-
26 апреля
Сотрудник Хмельницкой АЭС заболел коронавирусом. На станции провели дезинфекцию, а всех контактных лиц отправили на самоизоляцию, им планируют провести тесты.
10:27
-
26 апреля
За последние сутки больше всего инфицированных корнавирусом зафиксировано в Днепропетровской, Закарпатской и Тернопольской областях,
сообщил на брифинге минист здравоохранения Максим Степанов.
– Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Днепропетровской области — 52, Закарпатской — 43 и Тернопольской — 42, — уточнил он.
09:24
-
26 апреля
За сутки Covid-19 заболели 492 человека
По состоянию на 26 апреля в Украине зафиксировали
8 617 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 492 человека.
Из них 209 летальных случаев, а 840 пациентов выздоровели.
08:59
-
26 апреля
По состоянию на утро 26 апреля во Львовской области подтвержден еще
31 случай инфицирования коронавирусом.
В целом за сутки лабораторные центры во Львове провели 258 ПЦР-тестов.
07:49
-
26 апреля
В Мариуполе по состоянию на вечер 25 апреля зафиксировали 22 новых случая заболевания коронавирусом.
По данным городского совета, из них – 20 из круга контактов пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, еще два – у больных пневмонией.
В городе уже 37 больных коронавирусом, 6 пациентов уже выздоровели.
22:00
-
25 апреля
По состоянию на вечер 25 апреля в Ровенской области подтверждено 24 новых случая заболевания Covid 19.
Возраст больных от 17 до 61 года.
Таким образом в области зарегистрировано 508 случаев заболевания Covid-19. 45 человек уже выздоровели.
21:31
-
25 апреля
В городе Подольск Одесской области, закрытом из-за значительного распространения Covid-19, количество инфицированных медиков увеличилось на 32 человека — заболели медики районной больницы.
Об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый, пишет
УНИАН.
По состоянию на 19.30 в городе зафиксировано 88 подтвержденных случаев заболевания.
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