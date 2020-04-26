Коронавирус в Киево-Печерской лавре: заболели все священники

В Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом все священники. Также заболели монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры. Всего это 150–200 человек. В частности, от коронавируса скончались трое человек.

Читайте: Коронавирус в Киево-Печерской лавре: умер архимандрит, настоятеля госпитализировали

Об этом сообщил глава информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополит Климент.

По его словам, сейчас уже большинство клириков идут на поправку.

Напомним, в Киево-Печерской лавре 4 апреля усилили карантин и провели тестирование на инфицирование коронавирусом братии монастыря, а также ее наместника митрополита Павла.