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Факты / Украина

Коронавирус в Киево-Печерской лавре: заболели все священники

В Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом все священники. Также заболели монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры. Всего это 150–200 человек. В частности, от коронавируса скончались трое человек.

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Об этом сообщил глава информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополит Климент.

По его словам, сейчас уже большинство клириков идут на поправку.

Напомним, в Киево-Печерской лавре 4 апреля усилили карантин и провели тестирование на инфицирование коронавирусом братии монастыря, а также ее наместника митрополита Павла.

Источник: РБК

Фото: УНИАН

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