Киевский метрополитен опроверг информацию об открытии подземки

Представители Киевского метрополитена опровергли информацию об открытии подземки, которая накануне появилась в сети.

Пока нет никаких конкретных дат начала работы метро.

— Новость, распространенная в некоторых СМИ, о возможных датах не соответствует действительности, — отметили в Киевском метрополитене.

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В метрополитене напомнили, что Кабмин продлил карантинные меры до 11 мая, и призвали киевлян искать актуальную информацию о работе подземки только на официальных страницах метро.

Напомним, актуальную информацию о введении и продлении карантинных мер в Украине, новых решениях правительства, введении и отмене правила, можно найти в материале Фактов ICTV.

Источник: Киевский метрополитен