Только на период карантина: Кабмин выберет главу налоговой без конкурса за 2 дня

Кабмин опубликовал вакансию на должность главы Государственной налоговой службы.
Резюме можно прислать только до 27 апреля, а 28-е — дата отбора.
Избрание председателя налоговой проходит по упрощенной процедуре, то есть избранный руководитель будет работать только на период карантина, оставит он свою должность, когда правительство объявит победителя полноценного конкурса.
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Такое назначение регламентируется законом об изменениях в госбюджет 2020 года. В нем, депутаты частности изменили порядок назначения госслужащих на период карантина.
Новые правила позволяют во время карантина не проводить полноценные конкурсы, а назначить чиновника путем заключения контракта.
Зарплату новом главе налоговой обещают в 29 400 грн, плюс все предусмотренные законом надбавки, доплаты и премии.
Ранее Факты ICTV писали, что экс-глава Одесской облгосадминистрации и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что предложение стать вице-премьер-министром по реформам в Кабинете министров получил от президента Украины Владимира Зеленского.
Источник: Портал вакансий