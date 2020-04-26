Коронавирусом заболел работник Хмельницкой АЭС

Работник Хмельницкой АЭС заболел коронавирусом. Диагноз подтвердило ПЦР-тестирование, проведенное Хмельницким областным лабораторным центром.

В начале месяца мужчина находился в отпуске. 13 апреля он вернулся на работу, а 18 апреля — пожаловался на плохое самочувствие.

— 18 апреля 2020 года мужчина находился с повышенной температурой дома, а 21 апреля его изолировали в инфекционном отделении Специализированной медико-санитарной части города Нетешин, — говорится в сообщении Хмельницкой АЭС.

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На АЭС провели дезинфекцию мест, где находился работник, а всех контактных лиц отправили на самоизоляцию, им планируют провести тесты на коронавирус.

Напомним, в Хмельницкой области от коронавируса умерла монахиня.

Источник: Хмельницкая АЭС