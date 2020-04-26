Окончательной даты следующего заседания Рады пока нет — Разумков

Парламентарии пока не определились с точной датой следующего пленарного заседания. Но, скорее всего, оно состоится в конце недели, перед майскими праздниками.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

— Окончательной информации, когда состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины на следующей неделе, еще нет, — отметил Дмитрий Разумков.

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Также Разумков не уточнил, будет ли в этот день рассматриваться вопрос о назначении Саакашвили. По словам спикера, зарегистрированных представлений от Кабмина Рада пока не получала.

Напомним, на прошлом заседании, 24 апреля, Рада также не рассматривала кадровые назначения.