Погода в Украине на сегодня, 26 апреля 2020

В воскресенье в Украине будет облачно, во многих городах ожидается дождь.

В Киеве в воскресенье переменная облачность, +3°…+13°.

Во Львове в воскресенье облачно с прояснениями, -1°…+12°.

В Луцке в воскресенье ночью +1°, днем +13°, переменная облачность.

В Виннице в воскресенье до +13°, облачно с прояснениями.

Одесситам в воскресенье обещают переменную облачность — +6°…+19°.

В Харькове в воскресенье +4°…+14°, пройдет дождь.

В Днепре в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +4°…+15°.

В Симферополе в воскресенье +5°…+14°, облачно с прояснениями.

Читайте: В поминальные дни будет запрещено посещать кладбища — Нацполиция

Жители Мариуполя могут готовиться к дождю, температура до +14°.

В Краматорске в воскресенье температура до +17°, ливень.

В Северодонецке в воскресенье +5°…+20°, облачно с прояснениями.

Напомним, в Закарпатской области 25 апреля, несмотря на плюсовую погоду, пошел снег.