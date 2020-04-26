Погода в Украине на сегодня, 26 апреля 2020

В воскресенье в Украине будет облачно, во многих городах ожидается дождь.
В Киеве в воскресенье переменная облачность, +3°…+13°.
Во Львове в воскресенье облачно с прояснениями, -1°…+12°.
В Луцке в воскресенье ночью +1°, днем +13°, переменная облачность.
В Виннице в воскресенье до +13°, облачно с прояснениями.
Одесситам в воскресенье обещают переменную облачность — +6°…+19°.
В Харькове в воскресенье +4°…+14°, пройдет дождь.
В Днепре в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +4°…+15°.
В Симферополе в воскресенье +5°…+14°, облачно с прояснениями.
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Жители Мариуполя могут готовиться к дождю, температура до +14°.
В Краматорске в воскресенье температура до +17°, ливень.
В Северодонецке в воскресенье +5°…+20°, облачно с прояснениями.
Напомним, в Закарпатской области 25 апреля, несмотря на плюсовую погоду, пошел снег.