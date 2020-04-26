PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Погода в Украине на 26 апреля (КАРТА)

В воскресенье в Украине будет облачно, во многих городах ожидается дождь.

В Киеве в воскресенье переменная облачность, +3°…+13°.

Во Львове в воскресенье облачно с прояснениями, -1°…+12°.

В Луцке в воскресенье ночью +1°, днем +13°, переменная облачность.

В Виннице в воскресенье до +13°, облачно с прояснениями.

Одесситам в воскресенье обещают переменную облачность — +6°…+19°.

В Харькове в воскресенье +4°…+14°, пройдет дождь.

В Днепре в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +4°…+15°.

В Симферополе в воскресенье +5°…+14°, облачно с прояснениями.

Читайте: В поминальные дни будет запрещено посещать кладбища — Нацполиция

Жители Мариуполя могут готовиться к дождю, температура до +14°.

В Краматорске в воскресенье температура до +17°, ливень.

В Северодонецке в воскресенье +5°…+20°, облачно с прояснениями.

Погода в Украине на сегодня, 26 апреля 2020

Напомним, в Закарпатской области 25 апреля, несмотря на плюсовую погоду, пошел снег.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка