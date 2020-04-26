Поминальное воскресенье 2020: традиции и запреты

Поминальное воскресенье 2020 пришлось на 26 апреля. В этот день украинцы традиционно идут на кладбища и посещают своих умерших родственников. Но в 2020 году поминальное воскресенье совпало также с карантином, во время которого запрещено собираться группами, посещать общественные места без маски.

МВД запретило гражданам в ​​этот день посещать кладбища. В поминальное воскресенье более 22 000 полицейских и военных Нацгвардии Украины будут обеспечивать общественный порядок возле них. Поэтому украинцам придется отказаться от традиций.

Несмотря на это, Факты ICTV решили рассказать о традициях и запретах поминального воскресенья.

Традиция весной посещать умерших предков и устраивать с ними совместную трапезу появилась еще во времена язычества. Во время, когда природа просыпается, это символизировало изменение жизни и смерти.

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Затем этот обычай переняли христиане. Считается, что после Пасхи Господь отпускает души умерших на землю, чтобы те увиделись со своими родственниками. Сейчас принято ходить в церковь, ставить свечи за упокой близких и молиться за их души.

Какие традиции существуют в поминальное воскресенье?

Посещать умерших родственников на кладбище.

Готовить поминальные блюда, среди которых пасха, крашанки, а также коливо — вариант кутьи. В этот день традиционно едят постную пищу.

Молиться за умерших.

Что нельзя делать в поминальное воскресенье?

Плохо говорить об умерших, вспоминать их недостатки или плохие привычки.

Ссориться, кричать, а также устраивать громкие гулянья.

Отказывать в милостыне.

Напомним, полиция советовала местной власти всех населенных пунктов закрыть для посещения кладбища, кроме случаев захоронений при условии соблюдения противоэпидемических правил.