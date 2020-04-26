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Факты / Украина / Общество

Режим работы детсадов во время карантина устанавливают их руководители

Режим работы детских садов в условиях карантина устанавливают их руководители.

Об этом заявила исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий.

— Установление режима работы учреждений дошкольного образования относится к полномочиям руководителя заведения. Это решение, которое должно принимать руководитель этого заведения. Так, у воспитателей этого года увеличилась продолжительность отпуска. И, собственно, это тоже надо учесть. Воспитатели тоже работают со своими воспитанниками дистанционно, — отметила Мандзий.

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По ее словам, дошкольников должны поддерживать родители. Потому что по рекомендациям, которые дают воспитатели онлайн, работают с детьми родители.

Ранее Факты ICTV писали, что в  Украине из-за коронавируса студенты высших учебных заведений дистанционно закончат учебный год.

Источник: Радио Свобода

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