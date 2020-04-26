В Черновицком СИЗО трое заключенных порезали себе руки из-за больного Covid-19

В Черновицком СИЗО заключенные устроили протесты из-за прибытия в учреждение мужчины с коронавирусом. Они призывали к неповиновению и пытались забаррикадироваться.

В связи с этим 25 апреля в 6.00 руководитель изолятора объявил о сборе личного состава. Работники учреждения пытались усмирить бунтарей. К семи заключенных применили физическую силу, а на одного надели наручники.

— В знак протеста трое заключенных нанесли себе телесные повреждения, порезав предплечья. Один из заключенных имел венозное кровотечение, — пишет уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова.

Читайте: В Украине появятся платные камеры в СИЗО

Мужчине с кровотечением предоставили медицинскую помощь, сейчас его вывезли за пределы СИЗО. В учреждении проводится служебная проверка.

Больной коронавирусом находится в отдельной камере, состояние его здоровья удовлетворительное. По словам Денисовой, она контролирует ситуацию в СИЗО.

Напомним, ранее мы писали, что пенитенциарная система в Украине планирует привлекать средства, сделав платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах.

Источник: Людмила Денисова