В Чернобыле ликвидировали все очаги пожара

В день годовщины Чернобыльской катастрофы 26 апреля в зоне отчуждения ликвидировали все очаги пожара.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По словам Авакова, сейчас в зоне отчуждения нет ни одного активного очага лесного пожара, угрозы нет. Работа по ликвидации тления торфяников продолжается.

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— Проинспектировали вместе с Владимиром Зеленским ликвидацию пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения. Все источники огня ликвидированы. Угроз нет. Идет работа спасателей на тлеющих торфяниках. Волна пожаров сбита, — отметил глава МВД.

Ранее Факты ICTV писали, что в 34-ю годовщину Чернобыльской катастрофы президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС минутой молчания.

Глава государства возложил цветы к памятнику Героям Чернобыля. Президент осмотрел также места пожаров в Чернобыльской зоне и вручил государственные награды работникам ГСЧС, которые принимали участие в их тушении.