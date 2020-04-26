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Факты / Украина / Общество

В Киеве за сутки 29 человек заболели Covid-19, среди них 10 медиков

В Киеве за сутки зафиксировали 29 новых случаев коронавируса. По состоянию на 26 апреля 2020 года в столице обнаружили 1 188 больных Covid-19.

Среди 29 новых случаев 10 медиков, один человек умер.

— Заболели 15 женщин в возрасте от 27 до 70 лет, 9 мужчин в возрасте от 25 до 70 лет, 2 девочки 4 и 12 лет и 3 мальчика 4, 10 и 17 лет, — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Семь пациентов из новых случаев госпитализировали в больницы Киева, остальные находятся под наблюдением медиков на самоизоляции.

Где больше всего случаев коронавируса в районах Киева, смотрите в материале Фактов ICTV.

Источник: Виталий Кличко

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