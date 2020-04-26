В областной больнице Мариуполя на коронавирус заболели 19 медицинских работников, они заразились от пациента.

Об этом заявил директор департамента здравоохранения Донецкой ОГА Владимир Колесник.

Состояние медиков оценивается как легкое, без клинических проявлений.

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По его словам, вспышка коронавируса произошел в больнице, которая не была определена как базовая для лечения Covid-19.

Нулевым пациентом оказался пациент, которого госпитализировали для операции.

— Поступил ургентный больной, не имел подтверждения Covid-19. Никто не был застрахован в этой ситуации. Его прооперировали. И только на третий день после операции у него повысилась температура, — отметил Колесник.

В связи со вспышкой коронавируса все медики и пациенты больницы пройдут ПЦР-тестирование.

Областную больницу в Мариуполе частично закрыли на карантин, в частности не принимают неотложных больных, кроме нейрохирургии, поскольку это отделение единственное в регионе.

Ранее Факты ICTV писали, что в Харьковской областной психиатрической больнице №1 в селе Стрелечья обнаружили 11 больных коронавирусом.