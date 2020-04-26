В Подольске Одесской области за сутки 32 врача заболели Covid-19

В Подольске Одесской области, где ранее из-за вспышки коронавируса на карантин закрыли больницу, 32 врача за сутки заболели коронавирусом.

Заболевшие медики контактировали с семейным врачом, который умер от вируса неделю назад, говорят эпидемиологи.

— Результаты неутешительные. 32 положительных анализа — медработники Подольской районной больницы, — сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

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Всего в Подольске зафиксировали 88 подтвержденных случаев коронавируса.

Напомним, ранее мы писали, что в Подольске Одесской области усиливают карантинные меры и вводят Национальную гвардию. Нацгвардейцы обеспечивают общественный порядок в городе.

Источник: Одесская ОГА