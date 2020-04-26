В Харьковской областной психиатрической больнице №1 в селе Стрелечья обнаружили 11 больных коронавирусом.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.

— 11 заболевших находятся в Областной психиатрической больницы №1. Это жители Чугуевского, Змиевского, Изюмского, Богодуховского и Зачепиловского районов, — уточняет Алексей Кучер.

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По его словам, по состоянию на 26 апреля в Харьковской области подтвердилось 147 случаев коронавируса, за последние сутки — 22 новых. 75 человек с вирусом лечатся в больницах, 55 — находятся на самоизоляции.

При этом источник происхождения коронавируса у некоторых больных еще устанавливается.

Ранее мы писали, что в Харьковской области после первой смерти от коронавируса усилили меры контроля.

Источник: Алексей Кучер