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Факты / Украина / Общество

Украина возобновит авиасообщение ради эвакуации граждан — дата

В Украину прибудет авиарейс из Швеции с эвакуированными украинцами, что фактически означает возобновление авиарейсов для возвращения граждан из-за рубежа.

Об этом сообщает посольство Украины в Швеции.

Рейс Стокгольм-Киев вылетит из шведской столицы 28 апреля в 9.00, а прибудет в Борисполь в 12.00. Цена билетов стартует от 5 836 грн.

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В украинском посольстве отметили, по решению Кабмина по возвращении граждане могут либо согласиться на 14 дней обсервации (в специальном обсерваторе), или установить мобильное приложение от Минцифры Дій вдома и пройти самоизоляцию дома.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий отметил, что Украина возвращает своих граждан из целого ряда стран.

Украина возобновит авиасообщение ради эвакуации граждан - дата

Напомним, 17 марта, Украина закроет регулярное авиасообщение с миром. Причиной стала пандемия коронавируса, которая накрыла все континенты, кроме Антарктиды.

Фото: Dreamstime

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