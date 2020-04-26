Аварию на Чернобыльской атомной станции считают наиболее масштабной техногенной катастрофой человечества. История Чернобыля – это не только экологическая катастрофа, это история ликвидаторов, которые положили свое здоровье, пытаясь уберечь мир от последствий, и история людей, которые вынуждены были покинуть свои дома на три дня, а в итоге никогда туда не вернулись.

Большой взрыв

Чернобыльская станция производила десятую часть электроэнергии Украины. В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года в 1.23 на 4 энергоблоке Чернобыльской станции произошел взрыв, полностью разрушивший реактор. Во время планового отключения реактора на 20 секунд резко подскочило напряжение, что привело к тепловому взрыву. Радиационный выброс был в 300 раз мощнее сброшенной на Хиросиму бомбы.

Пожар не могли потушить 10 дней. Все это время в атмосферу попадали радиоактивные элементы. Они распространились на 200 тыс. кв. км. В воздух попало около 7 тонн радиоактивного топлива и 190 тонн радиоактивных веществ. Около 60% токсичных осадков пришлось на Беларусь.

У первых прибывших пожарных не было специального оборудования. Их не предупредили, что горит не просто здание АЭС, а полностью разрушен реактор. В их легкие попало большое количество радиоактивных веществ. От острой лучевой болезни в первые месяцы после взрыва погиб 31 человек. Радиоактивное облучение получили 8,5 млн жителей Украины, Беларуси и России.

Советский союз официально признал, что произошла авария, только тогда, когда 27 апреля на станции Форсмарк в Швеции обнаружили остатки радиоактивных веществ. Советские СМИ почти три дня молчали о трагедии, но даже когда сказали правду, приуменьшили ее масштабы. Свое решение они объяснили тем, что не хотели сеять панику среди населения.

В ликвидации последствий аварии приняли участие около 240 тыс. человек. Общее количество ликвидаторов за все годы – более 600 тыс. Примерно 10% из них умерли, 150 тыс. – стали инвалидами.

Как и куда эвакуировали население?

Для жителей Припяти началось обычное субботнее утро. Никто не знал, что город накрыла волна радиации. Из-за задержки решения правительства, эвакуация началась только 27 апреля около 14.00. В тот день ветер дул в направлении города, который находился в 4 км от станции. Это усилило поражение жителей радиацией. Их держали в неведении. Сказали, что эвакуация временная – на три дня. Брать лишь необходимые вещи и документы, домашних любимцев оставить. Они не знали, что больше никогда не увидит свои дома. Поэтому в Припяти осталось так много личных вещей.

За два дня удалось эвакуировать почти все население города — 44,5 тыс. человек. Там осталось около 500 людей, которые ликвидировали последствия аварии. Эвакуированных жителей направили в Иванковский и Полесский районы. Те, кто мог – поехали к родным и знакомым.

Для работников станции в октябре 1986 года начали строить новый город – Славутич. Его возвели почти за год. Большинство населения города — переселенцы из Припяти. До закрытия станции в 2000 году половина взрослого населения города, а это примерно 9 тыс. человек, работала на ЧАЭС. Тогда 85% бюджета города финансировалось Чернобыльской станцией.

В целом за 1986 год эвакуировали около 116 тыс. человек. Для них построили 15 тыс. квартир, общежитий, а также 800 учреждений социальной и культурной сферы. Были и те, кто не захотел оставлять свои дома, несмотря на приказы и угрозы власти. Это в основном пожилые люди, которым некуда было податься. Их прозвали самоселами.

Чернобыль vs Фукусима: почему нельзя сравнивать?

26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС. По Международной шкале ядерных событий, катастрофа получила максимальный в истории 7 уровень. А 25 лет спустя, 11 марта 2011 года, на другом континенте произошла авария на атомной станции Фукусима в Японии, которой также присвоили 7 уровень.

Фукусима и Чернобыль – уникальны. Это места, где остановилось время. Люди были вынуждены покинуть свои дома из-за результата собственного творения.

О причинах

На Чернобыльской станции во время плановой остановки четвертого энергоблока произошел неуправляемый разгон реактора. Это привело к тепловому взрыву. Официальная причина аварии – ошибка персонала, проводившего эксперимент. Из строя вышел только один из 4 ректоров.

Реакторы на станции Фукусима Дайичи повредились в результате землетрясения и цунами, которые обрушились на побережье Японии в 2011 году. Тогда из строя вышло 4 из 6 реакторов.

О масштабах

Согласно отчету комиссии по ядерной безопасности Японии, в результате аварии на Фукусиме в воздух попало около 630 тыс. ТБк радиоактивных веществ. Терабеккерель (ТБк) – мера радиационных излучений. А в результате Чернобыльской катастрофы — 5,3 млн ТБк. Это почти в 10 раз больше, чем на станции Фукусима.

Количество жертв

Во время аварии в Японии погибло два работника станции. По состоянию на 2013 год число погибших от болезней, связанных с выбросом радиоактивных элементов, составило 1 603.

Исследования Международной организации по атомной энергии показали, что количество жертв радиационного облучения в момент аварии на Чернобыльской АЭС составляло около 4 тыс. человек. Для СССР ликвидация аварии была вопросом авторитета на международной арене, поэтому не жалели ни материальных, ни человеческих ресурсов. За последние 25 лет, по данным организации Greenpeace, около 200 тыс. человек погибли от рака, вызванного аварией на АЭС.

Меры предосторожности

Вокруг обеих станций сейчас запретные зоны – 30-километровая вокруг Чернобыльской АЭС и 10-километровая вокруг Фукусимы. Сначала зона в Японии тоже охватывала радиус 30 км, но когда уровень радиации понизился – круг сузили. Разница в том, что в Чернобыль можно легко попасть с экскурсией. Туда даже иностранцев возят. А в Японии к Фукусиме никого не пускают.

Безусловно, Чернобыльская катастрофа – худшая авария на АЭС всех времен. Здесь сыграл человеческий фактор – тестирование вышло из-под контроля, а работники, пытаясь избежать последствий, ошиблись. Фукусима же вышла из строя из-за цунами, которое затопило реакторные подвалы, а рабочие пытались смягчить ущерб, несмотря на отсутствие электроэнергии.

Почему подобная авария возможна лишь на территории бывшего СССР?

На Чернобыльской атомной станции работало четыре реактора РБКМ-1000. Аббревиатура РБКМ расшифровывается как реактор большой мощности канального типа с электрической мощностью 1000 МВт. Дело в том, что такие реакторы строились только на территории СССР. Станции с аналогичными реакторами сейчас функционируют в России – их там три, а также одна в Литве. Соответственно, авария масштабов Чернобыля не произойдет за пределами бывшего СССР.

Ближайшие 100 лет мы в безопасности

На саркофаге, который был построен в 1986 году, со временем начали появляться трещины и щели. Именно поэтому в 2007 году решили построить новое безопасное укрытие. Начиная с 2012 года, специалисты из 30 стран работали над строительством этой арки.

Окончательно установили саркофаг в ноябре 2016 года. На сегодняшний день это крупнейшая в мире подвижная конструкция. Для того чтобы ее переместить, понадобилось две недели – по специальным рельсам сооружение продвигали на 6 метров в день.

Новый чернобыльский саркофаг имеет длину 165 метров, ширину – 260 м, высоту — 110 м, а весит 36 тыс. тонн. Сооружение выше лондонского Биг Бена (96 м) и американской Статуи Свободы (93 м). Площадь покрытия саркофага — 86 тыс. кв метров. Это почти 12 футбольных полей.

Укрытие должно обезопасить на ближайшие 100 лет разрушенный реактор и все остатки ядерных отходов внутри. Так 200 тонн остатков ядерного топлива и 630 тыс. кубометров радиоактивных отходов в ближайшее время не побеспокоят человечество. После установки саркофага опасное излучение в среднем уменьшилось в 10 раз.

Кто будет жить в зоне отчуждения?

Согласно законодательству Украины, проживание на территории 30-километровой зоны отчуждения категорически запрещено. Однако там до сих пор живут около 300 самоселов, которые отказались покидать дома в 1986 году.

Говорят, что около 40% загрязненных земель уже пригодны для жизни и ведения сельского хозяйства. Действительно, уровень радиации в некоторых местах даже ниже чем в Киеве. Однако пока не разрабатываются никакие планы по возвращению населения на территории Чернобыля.

В конце апреля 2016 года указом президента официально создан Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник — для сохранения дикой природы этой местности. Здесь также планируют проводить научные исследования.

Сейчас Чернобыльская зона отчуждения охватывает территорию в 2,6 тыс. кв. км. Здесь без вмешательства человека живут и развиваются уникальные виды животных. Кроме характерных для Полесья видов, здесь можно встретить лошадей Пржевальского и даже медведей. В реках и водоемах зоны отчуждения невероятное количество рыб. Бросив кусочек хлеба в воду, можно увидеть целые косяки. Популярностью среди туристов пользуются аномально большие сомы, которые завелись в бассейне охладителя атомной электростанции.

26 апреля 1986 года остается самым страшным днем ​​в истории ядерной энергетики. 34 года спустя ему до сих пор нет аналогов в мире. Даже Фукусима по своей мощности была в 10 раз слабее взрыва на ЧАЭС. Человек стал жертвой своих же технологий. Международное сообщество вынесло урок из этой ужасной трагедии и сейчас делает все, чтобы подобное больше никогда не повторилось.

Лилия Ященко