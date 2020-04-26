По состоянию на 26 апреля в Украине зафиксировали 8 617 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 492 человека.
Из них 209 летальных случаев, а 840 пациентов выздоровели.
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Коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область — 388 случаев;
- Волынская область — 241 случай;
- Днепропетровская область — 292 случая;
- Донецкая область — 29 случаев;
- Житомирская область — 348 случаев;
- Закарпатская область — 329 случаев;
- Запорожская область — 182 случая;
- Ивано-Франковская область — 731 случай;
- Кировоградская область — 323 случая;
- г. Киев — 1 188 случаев;
- Киевская область — 542 случая;
- Львовская область — 348 случаев;
- Луганская область — 29 случаев;
- Николаевская область — 111 случаев;
- Одесская область — 220 случаев;
- Полтавская область — 172 случая;
- Ровенская область — 508 случаев;
- Сумская область — 95 случаев;
- Тернопольская область — 607 случаев;
- Харьковская область — 147 случаев;
- Херсонская область — 87 случаев;
- Хмельницкая область — 70 случаев;
- Черновицкая область — 1 341 случай;
- Черкасская область — 257 случаев;
- Черниговская область — 32 случая.
Напомним, до 11 мая в Украине продлен карантин, который предусматривает ряд ограничений. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте в онлайне на Фактах ICTV.