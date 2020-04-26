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Факты / Украина

В Украине зафиксировано 8 617случаев инфицирования коронавирусом, 492 за сутки

По состоянию на 26 апреля в Украине зафиксировали 8 617 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 492 человека.

Из них 209 летальных случаев, а 840 пациентов выздоровели.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область — 388 случаев;
  • Волынская область — 241 случай;
  • Днепропетровская область — 292 случая;
  • Донецкая область — 29 случаев;
  • Житомирская область — 348 случаев;
  • Закарпатская область — 329 случаев;
  • Запорожская область — 182 случая;
  • Ивано-Франковская область — 731 случай;
  • Кировоградская область — 323 случая;
  • г. Киев — 1 188 случаев;
  • Киевская область — 542 случая;
  • Львовская область — 348 случаев;
  • Луганская область — 29 случаев;
  • Николаевская область — 111 случаев;
  • Одесская область — 220 случаев;
  • Полтавская область — 172 случая;
  • Ровенская область — 508 случаев;
  • Сумская область — 95 случаев;
  • Тернопольская область — 607 случаев;
  • Харьковская область — 147 случаев;
  • Херсонская область — 87 случаев;
  • Хмельницкая область — 70 случаев;
  • Черновицкая область — 1 341 случай;
  • Черкасская область — 257 случаев;
  • Черниговская область — 32 случая.

Напомним, до 11 мая в Украине продлен карантин, который предусматривает ряд ограничений. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте в онлайне на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

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