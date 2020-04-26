По состоянию на 26 апреля в Украине зафиксировали 8 617 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 492 человека.

Из них 209 летальных случаев, а 840 пациентов выздоровели.

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Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 388 случаев;

Волынская область — 241 случай;

Днепропетровская область — 292 случая;

Донецкая область — 29 случаев;

Житомирская область — 348 случаев;

Закарпатская область — 329 случаев;

Запорожская область — 182 случая;

Ивано-Франковская область — 731 случай;

Кировоградская область — 323 случая;

г. Киев — 1 188 случаев;

Киевская область — 542 случая;

Львовская область — 348 случаев;

Луганская область — 29 случаев;

Николаевская область — 111 случаев;

Одесская область — 220 случаев;

Полтавская область — 172 случая;

Ровенская область — 508 случаев;

Сумская область — 95 случаев;

Тернопольская область — 607 случаев;

Харьковская область — 147 случаев;

Херсонская область — 87 случаев;

Хмельницкая область — 70 случаев;

Черновицкая область — 1 341 случай;

Черкасская область — 257 случаев;

Черниговская область — 32 случая.

Напомним, до 11 мая в Украине продлен карантин, который предусматривает ряд ограничений. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте в онлайне на Фактах ICTV.