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Факты / Украина / Общество

Из Турции на пароме вернутся более 90 украинцев

С турецкого порта Карасу в украинский Черноморск паромом доставят более 90 наших граждан, сообщает генеральное консульство Украины в Стамбуле.

Украинцев для переправки домой доставили из других турецких городов — Стамбула, Измира и Бурсы.

По данным дипломатов, самой маленькой пассажирке парома — 1,5 года.

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  • З Туреччини поромом повернуться понад 90 українців
  • З Туреччини поромом повернуться понад 90 українців
  • З Туреччини поромом повернуться понад 90 українців
  • З Туреччини поромом повернуться понад 90 українців
  • З Туреччини поромом повернуться понад 90 українців
  • З Туреччини поромом повернуться понад 90 українців
Из Турции на пароме вернутся более 90 украинцев / 3 фотографии

 

Ранее власти Турция заявляли, что не будут применять санкции к украинским гражданам, которые из-за карантина нарушили срок пребывания в стране.

Факты ICTV писали, що Турция переносит открытие туристического сезона на конец мая.

Фото: Генеральне консульство України в Стамбулі

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