Госдолг Украины за месяц снизился на $3 млрд

Сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за март 2020 года уменьшилась на $3 млрд — до $80,38 млрд.

Из них совокупные долговые обязательства государства составляют $70,87 млрд (это на $2,75 млрд меньше, чем в феврале), еще $9,51 млрд государство гарантирует по кредитам третьим лицам.

Из собственно государственного долга большую часть составляют внешние заимствования — $40,34 млрд.

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Однако стоит отметить, что в гривневом эквиваленте государственный долг Украины в марте 2020 года вырос на 207,72 млрд грн (преимущественно из-за девальвации гривны).

Напомним, по информации Минфина, на начало февраля 2020 года размер госдолга составил $83,38 млрд.

К слову, ранее Факты ICTV писали, что страны G20 заморозят долги беднейших стран мира из-за Covid-19.