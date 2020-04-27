Сутки на Донбассе: 11 обстрелов, потерь нет

За минувшие сутки, 26 апреля, российские наемники 11 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Бои проходили в районе Лебединского, Широкино, Богдановки, Новотроицкого, Старогнатовки, Новотошковского, Хутора Вольного, Степного и Катериновки.

— Враг применял запрещенные артиллерийские системы калибра 152 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, — говорится в сообщении штаба.

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На все обстрелы украинские военные дали противнику результативный ответ, заставив оккупантов прекратить огонь.

Сутки прошли без потерь для украинской стороны, потери противника уточняются.

В штабе ООС также сообщили, что среди личного состава не зафиксировано ни одного случая Covid-19.

Напомним, 23 апреля в “ДНР” заявили о первой смерти от коронавируса. Всего на территории псевдореспубликы выявлено 67 случаев заражения коронавируса, двое больных выздоровели.