150 медиков Киевской психиатрической больницы вышли на митинг.

В администрации больницы говорят, что им придется сократить треть сотрудников из-за введения второго этапа медицинской реформы.

Врачи говорят, что если будет сокращено около 450 сотрудников — психиатрическая больница будет уничтожена.

— Нам придется сократить половину персонала — сейчас бюджет больницы предусматривает финансирование только на половину. Поэтому больницу можно просто закрыть, — говорит Дмитрий Лебедев, заместитель главного врача больницы.















Придется уволить половину персонала: в Киеве протестуют медики психиатрической больницы / 4 фотографии

Читайте: В психбольнице Харьковской области зафиксировали вспышку Covid-19

Финансирование больницы в 2020 году предусмотрено в 69 млн грн, тогда как больницы нужно 120 млн грн. Из-за недостатка в почти 50 млн грн, у больницы не будет возможности выплачивать зарплату всем сотрудникам.

С 15 апреля 2020 в больнице отменены все внутренние и внешние совместительства. Как следствие, фактические размеры заработной платы всех работников уменьшились.

Напомним, с 1 апреля стартовал второй этап медицинской реформы.

Больницы, оказывающие специализированную или узкоспециализированную медицинскую помощь, теперь будут работать по принципу “деньги следуют за пациентом”.

Источник: Клиническая больница “Психиатрия” Киев

Фото: Олег Шевчук