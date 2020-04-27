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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.

До 11 мая приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.

С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу закрыты для международных пассажирских перевозок.

До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.

По состоянию на 27 апреля в Украине зафиксировали 9 009 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 392 человека.

Из них 220 летальных случаев, а 864 пациентов выздоровели.

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09:27 - 27 апреля

По состоянию на 9.00 27 апреля в Украине 9 009 человек заразились коронавирусом, из них 220 — умерли, 864 пациента выздоровели.

За сутки зафиксировано 392 новых случая.

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17:23 - 26 апреля

В Черновицкой области за последние сутки зафиксировано пять летальных случаев с подозрением на коронавирус.

По данным облгосадминистрации, за последние сутки с подозрением на заражение коронавирусом скончались трое мужчин и две женщины:

  • мужчина 1957 года рождения;
  • мужчина 1952 года рождения;
  • женщина 1937 года рождения;
  • мужчина 1942 года рождения;
  • женщина 1955 года рождения.

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17:19 - 26 апреля

Спасатели ГСЧС проводят информационную поддержку граждан в мобильно-консультационном пункте в селе Заря Ровенской области, где увеличивается количество больных коронавируос.

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15:32 - 26 апреля

В Харьковской областной психиатрической больнице №1 в селе Стрелечьяе — вспышка коронавируса.

В заведении подтверждено 11 случаев заболевания, сообщил председатель Харьковской РГА Артур Товмасян.

По его словам, было экстренно созвано внеочередное заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая решила установить в селе КПП.

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14:06 - 26 апреля

В Черновицкой области за сутки 33 новых случая Covid-19.

Самому старшему больному — 83 года, самому младшему — 9.

Общая численность инфицированных от первого установленного случае — 1 341 человек.

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13:19 - 26 апреля

В Кировоградской области обнаружили 17 новых случаев коронавируса, в том числе у 5 медработников.

К сожалению, есть 1 летальный случай — дома умер 59-летний мужчина с Кропивницкого.

В целом в области лечатся от коронавируса 253 человек, из которых 135 инфицированных чувствуют себя удовлетворительно и находятся дома на самоизоляции.

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11:55 - 26 апреля

В Николаевской области — 4 новых подтвержденных случая Covid-19, в целом заболели уже 115 человек, в том числе 32 медицинских работника.

Умерли от коронавируса двое.

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11:51 - 26 апреля

В Киеве за сутки зафиксировали 29 новых случаев коронавируса. По состоянию на 26 апреля 2020 года в столице обнаружили 1 188 больных Covid-19.

Среди 29 новых случаев 10 медиков, один человек умер

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11:21 - 26 апреля

На Закарпатье — 43 случая коронавируса за сутки, что является антирекордом.

В целом в области уже 329 больных, из которых 76 — медицинские работники и 15 — дети.

7 человек с Covid-19 умерли и 30 выздоровели.

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11:14 - 26 апреля

В Черновицком СИЗО произошел бунт из-за прибытия в учреждение подследственного с коронавирусом.

— Некоторые заключенные в ночь на 25 апреля закрылись в камерах, препятствуя персоналу учреждения выполнять свои обязанности, чем выразили свое возмущение. В акте нарушения режима приняли участие заключенные трех камер (трое из которых совершили членовредительство, им оказана медицинская помощь), — говорится в сообщении Черновицкого следственного изолятора

Сейчас состояние оперативной обстановки в Черновицком СИЗО стабильное.

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