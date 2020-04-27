Ограничения движения метрополитена продлятся до 11 мая согласно постановлению, которое принял Кабинет министров.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, после 11 мая будут приниматься дальнейшие решения.

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Кличко подчеркнул, что решение о восстановлении работы метро будет принимать Кабмин.

Также он добавил, что руководство киевского метрополитена не давало заявлений относительно восстановления работы.

— Пока метро не работает, продолжается ремонт на станциях. Например, на станции Дворец спорта продолжаются работы по замене колеи. Ранее это делали только ночью и в очень сжатые сроки. Сегодня есть возможность выполнять все работы днем. Специалисты работают на всех станциях: меняют системы освещения, проверяют системы пожарной безопасности, вентиляционно-насосного оборудования, продолжаются ремонты эскалаторов, — сказал он.

Напомним, 26 апреля представители киевского метрополитена опровергли информацию об открытии подземки, которая накануне появилась в сети. Пока нет никаких конкретных дат начала работы метро.