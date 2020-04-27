PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Комаровский рассказал правду о барсучьем жире

Лечение барсучьим жиром – это шарлатанство, которое никакого отношения к медицине не имеет.

Об этом рассказал известный врач-педиатр Евгений Комаровский.

— Давайте оставим барсучий жир барсукам. Теоретически обосновать эффект можно только намазыванием жира кожи и то в историческом аспекте, — сказал Комаровский.

По его словам, много лет назад люди знали, что если человек умирает и у него при этом нормальная температура – очень плохо. Родилась такая методика, человека намазывали любым жиром и заматывали в шкуру.  После этого у человека терялась возможность теплоотдачи и человек выживал.

Читайте: Дезинфекция улиц при Covid-19: Комаровский заявил, что это “кража денег”

— Какое отношение барсучий жир имеет к лечению – не имею понятия. Поэтому оставьте барсуков в покое, — добавил Комаровский.

К слову, ранее Комаровский рассказал, можно ли стирать маски с мылом.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка