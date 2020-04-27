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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Харьковской области: за сутки подтверждено 49 случаев

В Харьковской области лабораторно подтвердили 196 случаев Covid-19, за последние сутки 49.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.

Среди больных — жители города Харькова, Змиевского, Лозовского и Богодуховского районов.

— 2-летняя девочка находится на самоизоляции отдельно от мамы, у которой подтвержден Covid-19. Ребенок под присмотром педиатра, состояние удовлетворительное, жалоб нет, — говорит Кучер.

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Также диагноз подтвержден у трех военных, все они госпитализированы.

Из 196 больных 15 человек выздоровели, четверо умерли.

— За прошедшие сутки умерло двое харьковчан. В обоих были сопутствующие заболевания, — отметил Кучер.

Коронавирус у Харьковской области по районам:

  • 100 — Харьков (+30);
  • 27  — Змиевский район (+16);
  • 24 — Валковский район;
  • 19 — Харьковский район;
  • 7 — Лозовской район (+2);
  • 5 — Дергачевский район;
  • 4 — Балаклейский район;
  • 3 — Волчанский район;
  • 2 — Изюмский район;
  • 2 — Калмыцкий район;
  • 1 — Красноградский район;
  • 1 — Богодуховский район (+1, новый случай);
  • 1 — Купянский район.

Напомним, на Харьковщине в селе Высокополье после первого смертельного случая коронавируса ввели дополнительные меры контроля.

Источник: Алексей Кучер

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