Коронавирус в Харьковской области: за сутки подтверждено 49 случаев

В Харьковской области лабораторно подтвердили 196 случаев Covid-19, за последние сутки 49.
Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.
Среди больных — жители города Харькова, Змиевского, Лозовского и Богодуховского районов.
— 2-летняя девочка находится на самоизоляции отдельно от мамы, у которой подтвержден Covid-19. Ребенок под присмотром педиатра, состояние удовлетворительное, жалоб нет, — говорит Кучер.
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Также диагноз подтвержден у трех военных, все они госпитализированы.
Из 196 больных 15 человек выздоровели, четверо умерли.
— За прошедшие сутки умерло двое харьковчан. В обоих были сопутствующие заболевания, — отметил Кучер.
Коронавирус у Харьковской области по районам:
- 100 — Харьков (+30);
- 27 — Змиевский район (+16);
- 24 — Валковский район;
- 19 — Харьковский район;
- 7 — Лозовской район (+2);
- 5 — Дергачевский район;
- 4 — Балаклейский район;
- 3 — Волчанский район;
- 2 — Изюмский район;
- 2 — Калмыцкий район;
- 1 — Красноградский район;
- 1 — Богодуховский район (+1, новый случай);
- 1 — Купянский район.
Напомним, на Харьковщине в селе Высокополье после первого смертельного случая коронавируса ввели дополнительные меры контроля.
Источник: Алексей Кучер