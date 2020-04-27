По состоянию на 09.15 27 апреля в Украине зафиксировали 9 009 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 392 человека.

Из них 220 летальных, 864 пациента вылечились.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 398 случаев;

Волынская область — 254 случая;

Днепропетровская область — 310 случаев;

Донецкая область — 52 случая;

Житомирская область — 351 случай;

Закарпатская область — 375 случаев;

Запорожская область-204 случая;

Ивано-Франковская область — 761 случай;

Кировоградская область — 337 случаев;

г. Киев — 1220 случаев;

Киевская область — 570 случаев;

Львовская область — 358 случаев;

Луганская область — 29 случаев;

Николаевская область — 115 случаев;

Одесская область — 240 случаев;

Полтавская область — 173 случая;

Ровенская область — 522 случая;

Сумская область — 95 случаев;

Тернопольская область — 612 случаев;

Харьковская область — 196 случаев;

Херсонская область — 88 случаев;

Хмельницкая область — 72 случая;

Черновицкая область — 1375 случаев;

Черкасская область — 267 случаев;

Черниговская область — 35 случаев.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Ранее Факты ICTV собрали все, что нужно знать о карантине в Украине, который был введен из-за распространения Covid-19.