Точку в возможных махинациях на таможне и в налоговой поставит полиция — Шмыгаль

Кабинет министров поддерживает создание временной следственной комиссии по проверке информации о возможных злоупотреблениях в налоговой и на таможне за последние годы.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Это и есть реальный аудит государства, который мы готовы проводить вместе с народными депутатами. В то же время, я призываю правоохранительные органы прозрачно провести расследование информации о возможных махинациях в таможенной и налоговой сферах. И поставить точку в этом вопросе, — написал Шмыгаль.

По его словам, увольнение глав Таможенной и Налоговой служб связано с плохими показателями поступлений денег в государственный бюджет.

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— Здесь не может быть никаких оправданий. Бюджет 2019 показал один из худших показателей по поступлениям за последние годы. Мы видим, что ситуация в 2020 году не улучшилась, и не только из-за коронакризиса, — написал он.

Шмыгаль подчеркнул, что ситуация требует комплексного подхода, а не просто увольнения топ-чиновников.

— Сама по себе замена руководства мало что меняет. Нужно более решительно внедрять институциональные изменения. Сейчас Кабинет министров находится в процессе подбора эффективных команд, которые смогут реализовывать эту работу в сложнейшее время, — сказал он.

Напомним, 24 апреля Кабинет министров уволил с должностей руководителей Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и его заместителей, а также председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова.