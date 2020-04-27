Национальный банк Украины на 27 апреля установил официальный курс доллара на уровне 27,14 грн за доллар. Это на 13 копеек выше по сравнению с курсом 24 апреля.

Евро также изменился в цене по сравнению с предыдущим банковским днем и составляет 29,33 грн, что на 20 копеек больше.

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Курс валют в Украине от НБУ на 27.04:

1 доллар США — 27,14 грн;

1 евро — 29,33 грн;

1 польский злотый — 6,47.

Напомним, 23 апреля Нацбанк укрепил гривну. Курс гривны к доллару был установлен на уровне 27,05 грн/$1.