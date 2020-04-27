Минздрав получил около полумиллиона ПЦР-тестов украинского производства — Зеленский

Украина начинает новую неделю борьбы с коронавирусом. Минздрав уже получило около полумиллиона ПЦР-тестов украинского производства, а сегодня отгрузят еще почти 200 тыс. импортных.

По качеству и точности отечественные тесты соответствуют мировым стандартам.

Сейчас цель властей увеличить количество ПЦР тестирований до 10 тыс. в сутки.

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Что касается важных экономических шагов: на этой неделе правительство и НБУ должны представить две важные программы.

Первая — ипотека для населения со ставкой около 10%.

Вторая — кредиты малому бизнесу с низкой ставкой для выплаты зарплат своим работникам.

— И еще об одном вопросе, который волнует многих, — работа продовольственных рынков. На ближайшем заседании правительство рассмотрит возможность их открытия, — отметил Зеленский.

По состоянию на 27 апреля Covid-19 подтвержден у 1749 медиков. Это 19,4% от всех инфицированных, то есть каждый пятый.

Напомним, в Украине второй, третий и четвертый этапы выхода из карантина могут начаться одновременно. Это будет зависеть от динамики заболевания коронавирусом.