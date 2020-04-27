На Харьковщине больницу закрыли на карантин из-за вспышки Covid-19

Центральную районную больницу Змеевска в Харьковской области закроют на карантин после вспышки Covid-19.

Об этом сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

В больнице обнаружили 25 случаев заражения — 14 среди пациентов и 11 среди медиков.

— Будем принимать решение о закрытии этой больницы, потому что в двух отделениях нашло свое подтверждение распространения коронавируса. Пациентов отправят в больницу соседнего населенного пункта в том же районе, — сообщил Кучер.

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Предварительно известно, что нулевым пациентом мог быть ребенок, у которого сначала обнаружили пневмонию.

— Ребенок находился с пневмонией, сейчас он выздоровел, были взяты пробы. Пока шло исследования, ребенка даже выписали. После этого установили, что ребенок болел коронавирусом, — отметил глава области.

По его словам, вспышка в змиевской больницы могла произойти из-за того, что до получения результатов теста на Covid-19 ребенок лечилась в общей палате. Кучер добавил, что с ребенком могли контактировать более 50 человек. Именно столько тестов уже сделано.

Руководитель ОГА также сообщил, что количество инфицированных медиков обусловлена недостаточным соблюдением ими рекомендаций Минздрава.

Напомним, на 27 апреля 2020 года в Харьковской области подтвердили 196 случаев заболевания коронавирусом, из них 49 — за последние сутки.