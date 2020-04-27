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Факты / Украина / Общество

На Херсонщине не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом

В Херсонской области по состоянию на 27 апреля не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

Сейчас количество больных составляет 10 человек, из них 5 пациентов выздоровели.

В области от коронавируса уже умерли два человека.

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Большинство случаев заболевания Covid-19 в нашей области возникли из-за контакта с больными коронавирусом людьми. Прошу всех соблюдать условия карантина, рекомендации Минздрава Украины и правила личной гигиены, — отметил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.

Напоминаем, сейчас в Украине 9 009 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, из них излечилось 864 человека.

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