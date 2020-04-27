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Факты / Украина / Общество

На станции медпомощи в Мукачево произошла вспышка Covid-19

В Мукачево произошла вспышка коронавируса на станции экстренной медицинской помощи Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи.

В 16 работников станции лабораторно подтвердили заражение коронавирусом.

— С 25 работников, которые уже прошли тестирование методом ПЦР, в 16 диагноз подтвердился. Также Covid-19 обнаружен в трех контактных лиц.

Работников скорой отправлено на самоизоляцию, все они пройдут в ближайшее время ПЦР-тестирование, — говорится в сообщении горсовета.

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Всех работников протестуют методом ПЦР, и к работе допустят только здоровых сотрудников.

До выявления результатов тестирования, станцию закрывают на карантин.

Напомним, в Харьковской областной психиатрической больницы №1 в селе Стрелечья обнаружили 11 больных коронавирусом.

Источник: Мукачевский городской совет

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