На станции медпомощи в Мукачево произошла вспышка Covid-19

В Мукачево произошла вспышка коронавируса на станции экстренной медицинской помощи Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи.

В 16 работников станции лабораторно подтвердили заражение коронавирусом.

— С 25 работников, которые уже прошли тестирование методом ПЦР, в 16 диагноз подтвердился. Также Covid-19 обнаружен в трех контактных лиц.

Работников скорой отправлено на самоизоляцию, все они пройдут в ближайшее время ПЦР-тестирование, — говорится в сообщении горсовета.