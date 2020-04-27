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Факты / Украина / Общество

Переплыл Западный Буг: настойчивый француз пытался через Украину добраться в РФ

Утром 26 апреля 37-летнего француза, который пытался незаконно попасть из Польши в Украину, задерживали и польские, и украинские пограничники.

Польские правоохранители наложили на правонарушителя штраф и проинформировали по данному факту украинских коллег.

Через два часа мужчина поплыл в Украину через реку Западный Буг. На берегу мокрого француза встретили пограничники Луцкого отряда, которые и завершили нелегальное путешествие.

По словам правонарушителя, Украина и Польша были только началом в его длинном путешествии, ведь турист планировал добраться до Владивостока.

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  • Переплыл Западный Буг: настойчивый француз пытался через Украину добраться в РФ
  • Переплыл Западный Буг: настойчивый француз пытался через Украину добраться в РФ
  • Переплыл Западный Буг: настойчивый француз пытался через Украину добраться в РФ
  • Переплыл Западный Буг: настойчивый француз пытался через Украину добраться в РФ
Переплыл Западный Буг: настойчивый француз пытался через Украину добраться в РФ / 2 фотографии

На гражданина Франции составили админпротоколы за нарушение государственной границы и пограничного режима, после чего вернули в Польшу.

К слову, Факты ICTV публиковали карту работающих пунктов пропуска через границу.

Источник: Госпогранслужба

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