Утром 26 апреля 37-летнего француза, который пытался незаконно попасть из Польши в Украину, задерживали и польские, и украинские пограничники.

Польские правоохранители наложили на правонарушителя штраф и проинформировали по данному факту украинских коллег.

Через два часа мужчина поплыл в Украину через реку Западный Буг. На берегу мокрого француза встретили пограничники Луцкого отряда, которые и завершили нелегальное путешествие.

По словам правонарушителя, Украина и Польша были только началом в его длинном путешествии, ведь турист планировал добраться до Владивостока.

Читайте: У 11 пограничников подтвердили коронавирус







Переплыл Западный Буг: настойчивый француз пытался через Украину добраться в РФ / 2 фотографии

На гражданина Франции составили админпротоколы за нарушение государственной границы и пограничного режима, после чего вернули в Польшу.

К слову, Факты ICTV публиковали карту работающих пунктов пропуска через границу.