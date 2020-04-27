PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Под Киевом в общежитии произошла вспышка коронавируса

В селе Борщаговка в Киево-Святошинском районе в общежитии произошел очередной случай массового заболевания коронавирусом.

Наразі в гуртожитку знаходиться 152 людини, переважно іноземні студенти.  Заболело 6 из них и комендант общежития.

Читайте: В Подольске Одесской области за сутки 32 врача заболели Covid-19

Коронавирусом заболел 22-летний парень, которому накануне стало плохо. Уже протестировали 20 человек, вечером поступило еще 50 образцов.

На входе установят санитарно-карантинный пункт. Это общежитие определили изолятором.

К слову, в Мукачево произошла вспышка коронавируса на станции экстренной медицинской помощи Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи.

Источник: Киевская облгосадминистрация

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка