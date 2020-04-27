Под Киевом в общежитии произошла вспышка коронавируса

В селе Борщаговка в Киево-Святошинском районе в общежитии произошел очередной случай массового заболевания коронавирусом.

Наразі в гуртожитку знаходиться 152 людини, переважно іноземні студенти. Заболело 6 из них и комендант общежития.

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Коронавирусом заболел 22-летний парень, которому накануне стало плохо. Уже протестировали 20 человек, вечером поступило еще 50 образцов.

На входе установят санитарно-карантинный пункт. Это общежитие определили изолятором.

К слову, в Мукачево произошла вспышка коронавируса на станции экстренной медицинской помощи Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи.

Источник: Киевская облгосадминистрация