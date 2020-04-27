После карантина в Украине могут повысить цены на проезд

Кабинет министров принял решение: в условиях ограничений карантином нам жить еще более двух недель.

На этой неделе вспышки болезни фиксировали по всей Украине. Пришлось закрывать целые города.

Чем же обернулись 1,5 месяца карантина. Главный итог — Украина не пошла итальянским или американским путем. Многочисленных жертв удалось избежать.

У карантина оказались и положительные моменты.

Полиция фиксирует снижение преступности. Похоже, криминал — также на самоизоляции.

Руководитель Укрспирта сказал, что цены на антисептики, наконец, стали нормальными. Так как заводы начали продавать спирт отечественным производителям без акциза. То есть, по цене ниже в четыре раза.

Но негативных моментов немало. Многих статистика больных до сих пор не беспокоит. И они нарушают социальную дистанцию. Полиция не в состоянии контролировать скверы и зоны отдыха. У банков и отделений Укрпочты до сих пор очереди. Кто стоит за пенсией, кто-то — платить коммуналку. Ни о какой дистанции ​​речь не идет.

Многие предприниматели, не дождавшись конца карантина, начали торговать без разрешения.

Руководитель союза потребителей Украины Максим Несмеянов говорит — ослабления необходимы для бизнеса. Потому что многие не выдерживают и работают подпольно. Например, те же парикмахеры.

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Ослабление начнется уже с 11 мая. Когда Украина начнет выходить из карантина. Эта дата появилась после того, как Национальная академия наук сделала моделирования развития ситуации.

Есть четкий план выхода из 5 этапов. Стартовый — день в день конца карантина.

Этап первый — можно гулять в скверах и парках. Заработают парикмахерские и кафе с блюдами на вынос; второй — возобновятся занятия у учащихся выпускных классов. Откроются спортивные залы и гостиницы; третий — кинотеатры, детские площадки и развлекательные центры. Метро по спецпропускам; четвертый — заработают рестораны, учреждения культуры и образования, медицинское обслуживание; пятый — снятие всех ограничений.

Это при условии, только если в течение 10 дней ситуация будет стабильной. Без роста заболеваемости.

А это значит, что процесс выхода из карантина займет более 40 дней даже при самых благоприятных условиях, то есть, полтора месяца, и если плановый поэтапный выход начнется с 11 мая, то страна полностью избавится ограничений в конце июня, или даже в начале июля.

Главный санитарный врач Украины в эксклюзивном интервью Фактам тижня заявил: план из 5 пунктов может сократиться. Через этапы можно будет, так сказать, перепрыгнуть.

А когда же, наконец, заработает транспорт? Вопрос, который интересует многих. Движение в нормальном режиме обещают восстановить только на предпоследнем — четвертом этапе. Но киевский городской председатель Виталий Кличко говорит, в столице это может произойти и немного быстрее.

Впрочем, эксперты считают, что перевозчики после карантина попытаются отыграть ситуацию и компенсировать убытки. Будут настаивать на подорожании проезда. И не только в столице.

Факты ICTV ранее писали о том, когда в Киеве откроют метро.