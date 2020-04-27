После пандемии коронавируса: Зеленский пригласил Макрона в Украину

Президенты Украины и Франции — Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон — обсудили в телефонном разговоре ситуацию по распространению коронавируса в обеих странах.

Зеленский отметил, что в рамках программы стратегических перевозок НАТО украинские самолеты Мрия и Руслан привлечены к доставке гуманитарной и медицинской помощи по всему миру, в том числе и во Францию.

Глава государства также выразил надежду относительно быстрого принятия на уровне ЕС решения о предоставлении Украине помощи объемом 1,2 млрд евро для преодоления последствий пандемии Covid-19.

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Зеленский напомнил Макрону о приглашении посетить Украину.

— Знаю, что вы хотели посетить Украину. Буду рад приветствовать вас, как только закончится эпидемия коронавируса и как только этот визит станет возможным, — сказал президент Украины.

В ответ президент Франции подтвердил свое намерение.

Стороны отдельно обсудили ситуацию на Донбассе и состояние реализации договоренностей, достигнутых во время саммита нормандской четверки в Париже, и отметили важность продолжения переговоров для достижения мира на востоке Украины.

К слову, после карантинной паузы из-за пандемии коронавируса в Париже возобновились ремонтные работы в пострадавшем от пожара соборе Парижской Богоматери.