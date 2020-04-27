Карантин в Украине: как изменился рынок услуг

Карантин повлиял на рынок услуг в Украине. Из-за введенных ограничений и пребывания украинцев дома бизнес-услуги, ремонт и уборка перестали пользоваться популярностью, а вот у мастеров спортивных тренажеров и нянь добавилось работы.

В марте и апреле бухгалтера, юристы, финансисты и кадровики на 30% реже стали получать предложения о подработке, говорят представители онлайн-сервиса заказа услуг Kabanchik.ua. Не нуждаются украинцы и в услугах ремонтников мебели, спрос на них упал на 26%.

— На удаленке, видимо, находится больше времени и на домашнюю работу — мастеров и клинеров заказывали на 14% реже, чем раньше, — дополняют в Kabanchik.ua.

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Также в минусе находятся строительные компании и ремонтники авто.

А вот не страдают от безработицы курьеры — спрос на доставку продуктов увеличился в пять раз, а на лекарства — в четыре раза. Также украинцы наконец-то нашли время для домашних тренажеров.

— Внезапное открытие — ремонт тренажеров начали заказывать в три раза чаще. Чаще всего ремонтируют орбитреки, — пишут представители онлайн-сервиса.

Также на 18% чаще стали заказывать нянь и швей. Последние раньше шили одежду, а теперь делают маски.

Впервые понадобился специалист по ремонту аппарата ИВЛ, его на сайте так и не нашли.

Напомним, ранее мы писали о том, какую работу предлагают украинцам во время карантина.

Источник: Kabanchik.ua