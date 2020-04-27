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Факты / Украина

Еще 20 семинаристов Киево-Печерской лавры заболели Covid-19

За минувшие сутки в Киеве обнаружили еще 32 случая коронавируса. 20 из них — мужчины из семинарии Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время ежедневного брифинга.

— Из мужчин, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом — 20 семинаристов из Киево-Печерской лавры.

Читайте: В Киеве коронавирус обнаружили еще у 32 человек, всего — 1220 случаев

Также Кличко выразил надежду, что динамика заболевания коронавирусом в Киеве не будет расти.

Напомним, с 13 апреля Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин. В Лавре заразились коронавирусом все священники.

Также заболели монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, расположенной на территории лавры. В частности, от коронавируса умерли три человека.

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