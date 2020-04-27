Всеукраинская школа онлайн: расписание уроков с 27 апреля до 1 мая

С 10.00 27 апреля в Украине стартует четвертая неделя Всеукраинской школы онлайн.
Уроки можно посмотреть в записи на YouTube-канале МОН.
Также на сайте МОН появился отдельный раздел, где собрана вся информация о Всеукраинской школе онлайн.
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Расписание уроков Всеукраинской школы онлайн на четвертую неделю
Школа онлайн: расписание уроков на неделю с 27 апреля до 1 мая / 7 фотографий
Напомним, образовательный проект Всеукраинская школа онлайн стартовал 6 апреля. Каждое утро, в 10.00, с понедельника по пятницу уроки транслируют украинские телеканалы.