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Факты / Украина

Школа онлайн: расписание уроков на неделю с 27 апреля до 1 мая

С 10.00 27 апреля в Украине стартует четвертая неделя Всеукраинской школы онлайн.

Уроки можно посмотреть в записи на YouTube-канале МОН.

Также на сайте МОН появился отдельный раздел, где собрана вся информация о Всеукраинской школе онлайн.

ЧитайтеКогда закончится карантин в школах и вузах — МОН запустило сайт о главных изменениях

Расписание уроков Всеукраинской школы онлайн на четвертую неделю

  • Всеукраинская школа онлайн: расписание уроков с 27 апреля до 1 мая
  • Всеукраинская школа онлайн: расписание уроков с 27 апреля до 1 мая
  • Всеукраинская школа онлайн: расписание уроков с 27 апреля до 1 мая
  • Всеукраинская школа онлайн: расписание уроков с 27 апреля до 1 мая
  • Всеукраинская школа онлайн: расписание уроков с 27 апреля до 1 мая
  • Всеукраинская школа онлайн: расписание уроков с 27 апреля до 1 мая
  • Всеукраинская школа онлайн: расписание уроков с 27 апреля до 1 мая
  • Всеукраинская школа онлайн: расписание уроков с 27 апреля до 1 мая
  • Всеукраинская школа онлайн: расписание уроков с 27 апреля до 1 мая
  • Всеукраинская школа онлайн: расписание уроков с 27 апреля до 1 мая
  • Всеукраинская школа онлайн: расписание уроков с 27 апреля до 1 мая
  • Всеукраинская школа онлайн: расписание уроков с 27 апреля до 1 мая
  • Всеукраинская школа онлайн: расписание уроков с 27 апреля до 1 мая
  • Всеукраинская школа онлайн: расписание уроков с 27 апреля до 1 мая
Школа онлайн: расписание уроков на неделю с 27 апреля до 1 мая / 7 фотографий

Напомним, образовательный проект Всеукраинская школа онлайн стартовал 6 апреля. Каждое утро, в 10.00, с понедельника по пятницу уроки транслируют украинские телеканалы.

Источник: Минобразования

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