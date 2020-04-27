У 11 представителей Государственной пограничной службы лабораторно подтвердили диагноз заболеваемости на коронавирусную инфекцию.

Пресс-служба ГПС ​​сообщает, что сегодня почти 300 пограничников, которые контактировали с больными, находятся под контролем медиков.

Большинство инфицированных находятся на самоизоляции, остальные — изолированы в подразделениях и обсерваторах.

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Подразделения здравоохранения Госпогранслужбы осуществляют постоянный контроль за лечением больных коронавирусом, определяют круг контактных лиц, отслеживают состояние их самочувствия, при необходимости проводят экспресс-тесты или ПЦР-диагностику на наличие заболевания.

Все 11 человек, у кого обнаружили коронавирус, из Закарпатской, Черновицкой, Черкасской и Киевской областей, а также из Киева, — рассказывает пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.

Кроме того, в ведомстве изменили график работы для уменьшения количества физических контактов и введен обязательный масочный режим. Для персонала, который осуществляет пограничный контроль лиц, прибывающих из центров распространения коронавируса, предусмотрены защитные комбинезоны и очки.

Напоминаем, что за последние сутки в ВСУ обнаружили шесть новых случаев заражения коронавирусом, всего в ВСУ инфицированы 44 человека.