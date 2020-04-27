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Факты / Украина / Общество

В Харьковском университете воздушных сил три человека заболели Covid-19

В Харьковском национальном университете воздушных сил имени Ивана Кожедуба три человека заболели коронавирусом.

Среди заболевших — один курсант высшего учебного заведения и два работника Вооруженных сил Украины.

— Состояние здоровья больных удовлетворительное. Сейчас они находятся под наблюдением медиков и получают необходимое лечение, — отчитываются в пресс-службе университета.

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Сейчас в высшем учебном заведении провели необходимые противоэпидемические меры для недопущения распространения вируса.

Напомним, на 27 апреля 2020 года в Харьковской области подтвердили 196 случаев заболевания коронавирусом, из них 49 — за последние сутки.

Источник: Харьковский национальный университет воздушных сил

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