В аннексированом Крыму зарегистрировано 70 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Из них 20 — завезенные из-за рубежа, 10 — из России, 40 случаев — местные.

За 26 апреля госпитализировали 23 человека, у которых подозревают коронавирус.

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Как сообщает пресс-служба Центра медицины катастроф и скорой помощи полуострова, 25 апреля госпитализировали 15 человек с подозрением, 24 апреля — 5 человек, а 23 апреля — 3 человека.

27 апреля в Крыму подтвердили один случай заболевания коронавирусом. Заболела работник медицинского учреждения Кировского района.

По данным “местной власти” Крыма, женщина работала медицинским статистом и заболела 19 апреля, но за медицинской помощью обратилась лишь 24 апреля. Ее госпитализировали в Нижнегорского ЦРБ, а после положительного результата перевели в больницу в Феодосии.

Ранее мы сообщали, что утром 27 апреля коронавирусом в мире заболели в мире 2 971 477 человек. Из них 206 544 умерли.