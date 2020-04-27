Количество больных коронавирусом в Киеве возросло до 1 220 человек.

Об этом сообщил Виталий Кличко во время брифинга.

— За сутки обнаружили еще 32 новых случая.

Заболели 11 женщин в возрасте от 25 до 68 лет и 21 мужчина от 18 до 71 года.

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Также Кличко отметил, что среди новых больных мужчин 20 — из семинарии Киево-Печерской лавры.

Напомним, по состоянию на 9.00 27 апреля в Украине зафиксировано 9 009 случаев коронавируса, из которых 392 — за прошедшие сутки.