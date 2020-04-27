В одном из сел Ровенской области из-за вспышки коронавируса устанавливают блокпосты

На въездах и выездах из села Заря Ровенской области начнут действовать контрольно-пропускные пункты из-за вспышки коронавируса.

По состоянию на 27 апреля здесь зафиксировали 28 случаев Covid-19.

Четыре человека госпитализированы, у 24-х — легкое или среднее состояние тяжести. Устанавливаются контактные лица. Блокпосты на въездах и выездах в населенный пункт установлены для организации контроля.

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К слову, 26 апреля в селе действовал мобильно-консультационный пункт для граждан, где дежурили спасатели, медики, полицейские и представители сельсовета.

Ранее Факты ICTV писали, что в Ровенской области у 6 беременных подтвердили Covid-19, две из них родили.

Источник: Ровенская ОГА

Фото: Ровенская ОГА