В Ровенской области коронавирус подтвердили в шести беременных женщин и 10 медиков, которые с ними работали.

Как сообщили в Ровенской областной государственной администрации, двое женщин уже родили. Одна из них сейчас лечится в инфекционном отделении.

— 10 контактных медицинских работников находятся на самоизоляции, — добавляют в Ровенской ОГА.

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Кроме того, в регионе коронавирусом заразилась биолог. Женщина, вероятно, заболела Covid-19 во время забора материала для ПЦР-тестирования.

По состоянию на 27 апреля 2020 года в Ровенской области подтвердили 522 случая коронавируса.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Ровенской области коронавирусом массово болеют медики.

Источник: Ровенская ОГА