В центре Киева с крыши многоэтажки упал металлический шпиль

На Крещатике в Киеве из многоэтажного здания упал большой металлический шпиль.
Ржавая часть металлической конструкции слетела с крыши и приземлилась посреди улицы. Ее огородили красной лентой.
Фото конструкции разместили в Facebook-сообществе Архитектура Украины.
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В комментариях очевидцы сообщили, что шпиль упал сначала на крышу, а потом на землю. Киевляне активно обсуждали тему. По их словам, Крещатик — достаточно людное место, и при обычных обстоятельствах, без карантина, кто-то из прохожих мог бы травмироваться.
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, когда в столице возобновят работу метрополитена.
Источник: Архитектура Украины