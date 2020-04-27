В центре Киева с крыши многоэтажки упал металлический шпиль

На Крещатике в Киеве из многоэтажного здания упал большой металлический шпиль.

Ржавая часть металлической конструкции слетела с крыши и приземлилась посреди улицы. Ее огородили красной лентой.

Фото конструкции разместили в Facebook-сообществе Архитектура Украины.

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В комментариях очевидцы сообщили, что шпиль упал сначала на крышу, а потом на землю. Киевляне активно обсуждали тему. По их словам, Крещатик — достаточно людное место, и при обычных обстоятельствах, без карантина, кто-то из прохожих мог бы травмироваться.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, когда в столице возобновят работу метрополитена.

Источник: Архитектура Украины