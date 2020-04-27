За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины обнаружили шесть новых случаев заражения коронавирусом, всего в ВСУ инфицированные 44 человека.

Об этом сообщает командование Медицинских сил в Facebook.

— На 07.00 27 апреля в Вооруженных силах Украины выявлено 44 больных острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 18 человек и 2 летальных случая.

На изоляции (в частности на самоизоляции) находится 361 человек. Количество личного состава у которого заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток — 117 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новый случаев заболевания коронавирусом.

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Двое больных находятся в учреждениях здравоохранения, а четыре военнослужащих лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе.

Напомним, по состоянию на 9.00 27 апреля в Украине зафиксировано 9 009 случаев коронавируса, из которых 392 — за прошедшие сутки.