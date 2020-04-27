В Украине коронавирусом заболели 1 749 медицинских работников, из них 1 455 находятся на амбулаторном лечении.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время ежедневного брифинга.

294 медика были госпитализированы с подтвержденным диагнозом Covid-19, 7 — находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.

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В Украине 864 человека выздоровели, из них 169 медиков — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Ранее Факты ICTV писали, что в областной больнице Мариуполя на коронавирус заболели 19 медицинских работников, они заразились от пациента.