По состоянию на 9.00 27 апреля в Украине 9 009 человек заразились коронавирусом, из них 220 — умерли, 864 пациента выздоровели.
За сутки зафиксировано 392 новых случая.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
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- Винницкая область — 398 случаев;
- Волынская область — 254 случая;
- Днепропетровская область — 310 случаев;
- Донецкая область — 52 случая;
- Житомирская область — 351 случай;
- Закарпатская область — 375 случаев;
- Запорожская область — 204 случая;
- Ивано-Франковская область — 761 случай;
- Кировоградская область — 337 случаев;
- г. Киев — 1220 случаев;
- Киевская область — 570 случаев;
- Львовская область — 358 случаев;
- Луганская область — 29 случаев;
- Николаевская область — 115 случаев;
- Одесская область — 240 случаев;
- Полтавская область — 173 случая;
- Ровенская область — 522 случая;
- Сумская область — 95 случаев;
- Тернопольская область — 612 случаев;
- Харьковская область — 196 случаев;
- Херсонская область — 88 случаев;
- Хмельницкая область — 72 случая;
- Черновицкая область — 1375 случаев;
- Черкасская область — 267 случаев;
- Черниговская область — 35 случаев.
Ранее Факты ICTV писали, что в областной больнице Мариуполя на коронавирус заболели 19 медицинских работников, они заразились от пациента.