По состоянию на 9.00 27 апреля в Украине 9 009 человек заразились коронавирусом, из них 220 — умерли, 864 пациента выздоровели.

За сутки зафиксировано 392 новых случая.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

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Винницкая область — 398 случаев;

Волынская область — 254 случая;

Днепропетровская область — 310 случаев;

Донецкая область — 52 случая;

Житомирская область — 351 случай;

Закарпатская область — 375 случаев;

Запорожская область — 204 случая;

Ивано-Франковская область — 761 случай;

Кировоградская область — 337 случаев;

г. Киев — 1220 случаев;

Киевская область — 570 случаев;

Львовская область — 358 случаев;

Луганская область — 29 случаев;

Николаевская область — 115 случаев;

Одесская область — 240 случаев;

Полтавская область — 173 случая;

Ровенская область — 522 случая;

Сумская область — 95 случаев;

Тернопольская область — 612 случаев;

Харьковская область — 196 случаев;

Херсонская область — 88 случаев;

Хмельницкая область — 72 случая;

Черновицкая область — 1375 случаев;

Черкасская область — 267 случаев;

Черниговская область — 35 случаев.

Ранее Факты ICTV писали, что в областной больнице Мариуполя на коронавирус заболели 19 медицинских работников, они заразились от пациента.