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Факты / Украина

В Украине более 9 тыс. больных коронавирусом, 392 случая — за сутки

По состоянию на 9.00 27 апреля в Украине 9 009 человек заразились коронавирусом, из них 220 — умерли, 864 пациента выздоровели.

За сутки зафиксировано 392 новых случая.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

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  • Винницкая область — 398 случаев;
  • Волынская область — 254 случая;
  • Днепропетровская область — 310 случаев;
  • Донецкая область — 52 случая;
  • Житомирская область — 351 случай;
  • Закарпатская область — 375 случаев;
  • Запорожская область — 204 случая;
  • Ивано-Франковская область — 761 случай;
  • Кировоградская область — 337 случаев;
  • г. Киев — 1220 случаев;
  • Киевская область — 570 случаев;
  • Львовская область — 358 случаев;
  • Луганская область — 29 случаев;
  • Николаевская область — 115 случаев;
  • Одесская область — 240 случаев;
  • Полтавская область — 173 случая;
  • Ровенская область — 522 случая;
  • Сумская область — 95 случаев;
  • Тернопольская область — 612 случаев;
  • Харьковская область — 196 случаев;
  • Херсонская область — 88 случаев;
  • Хмельницкая область — 72 случая;
  • Черновицкая область — 1375 случаев;
  • Черкасская область — 267 случаев;
  • Черниговская область — 35 случаев.

Ранее Факты ICTV писали, что  в  областной больнице Мариуполя на коронавирус заболели 19 медицинских работников, они заразились от пациента.

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